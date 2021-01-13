تعليق غريب من استشاري تربوي عن المصريين بخصوص كورونا

قالت الدكتورة إيمان الرئيس، استشاري أسري وتربوي، إن المجتمع المصري يحتاج للشدة والحزم لتطبيق بعض القرارات بخصوص فيروس كورونا، معقبة: لذا تطبق الحكومة بعض من الغرامات لإلزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدة: "للأسف دي حاجة وحشة بس احنا مستهترين في موضوع كورونا".





وتابعت الدكتورة إيمان الرئيس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك اعتقادا عند المصريين "انه طالما الفيروس مجاش لحد قريب مننا يبقى بعيد عننا"، لافتة إلى ان المصريين لديهم أمان وثقة مطلقة غير مسبوقة عن كورونا .





وأشارت إلى ان التوعية في تلك الموجة من فيروس كورونا هي اهم شئ، وان سلامتنا الصحية تكمن في اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مضيفة ان هذه الحالة من الاستهتار بسبب الإشاعات المروجة بخصوص ان كورونا اصبحت غير موجودة ولا انها تمثل خطرا على الأفراد وغيرها من الشائعات.





وعلقت الاعلامية منال سلامة، على كلامها فيما يخص التوعية قائلة: "توعية ايه انا الناس اللي ورا الكاميرات في الاستديو كلهم كارهيني عشان ملبساهم ماسكات"، معقبة: "الناس عاملة ودن من طين وودن من عجين".