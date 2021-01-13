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اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها وسط انخفاض للمؤشر العام

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أغلقت بورصةُ الكويت تعاملاتِها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 6ر8 نِقَاط ليبلغ مستوى 37ر5636 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر223 مليون سهم تمت عبر 9610 صفقات نقدية بقيمة 3ر40 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر2 نقطة ليبلغ مستوى 94ر4610 نقطة بنسبة هبوط بلغت 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر168 مليون سهم تمت عبر 5656 صفقة نقدية بقيمة 9ر14 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر11 نقطة ليبلغ مستوى 11ر6157 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر55 مليون سهم تمت عبر 3954 صفقة بقيمة 3ر25 مليون دينار.
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