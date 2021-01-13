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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. كيفية تحميل برنامج Signal.. تليجرام يسخر من واتساب بـ رقصة الموت.. أول هاتف ذكي قابل للف في العالم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:01 م
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


يبحث مئات الملايين من المستخدمين عن طرق تحميل برنامج Signal، لا سيما بعد أن ذاع صيته كأفضل البرامج التي تستخدم في المراسلات الفورية حماية لخصوصية مستخدميه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يأتي ذلك بعد غضب عارم واجهه تطبيق "واتساب" بعد إعلان شروطه الجديدة لاستخدام الخدمة، والتي تنتهك خصوصية مستخدميه علنا، مما تسبب في زيادة تحميل برنامج Signal.


كشفت شركة لينوفو Lenovo، عن أحدث حاسباتها المحمولة ضمن سلسلة ThinkPad، ضمن فعاليات معرض الأجهزة الإلكترونية العالم CES 2021، والذي يقام افتراضيا عبر الإنترنت نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي أعلنت من خلاله الشركة الصينية عن جهاز جديد قابل للتحويل يدعى ThinkPad X1 Titanium Yoga.


حصل تطبيقى المراسلة الفورية التي تركز على الخصوصية سيجنال Signal، وتيليجرام Telegram، على أعلى نسبة في عملية تنزيل التطبيقين على المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية، بعد اتجاه الملايين من المستخدمين للبحث عن بدائل لتطبيق "واتساب" WhatsApp، بسبب مخاوف بشأن التغييرات في سياسة خصوصية الخدمة التي تم فرضها عليهم.


نشرت شركة إل جي LG، إعلانًا تشويقيًا رسميًا عن أول هاتف ذكي قابل للف في العالم والذي يطلق عليه اسم LG Rollable، ضمن فعاليات معرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأكبر في العالم CES 2021، والذي يقام افتراضيا من 11 إلى 14 يناير الجاري.


كان لتطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، النصيب الأكبر من اهتمام رواد السوشيال ميديا في العديد من المنشورات العامة علي منصتي فيسبوك وتويتر خلال الأيام الماضية.
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