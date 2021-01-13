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تكنولوجيا

LG تكشف عن أول هاتف ذكي قابل للف في العالم.. صور

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:03 م
هاتف LG Rollable
هاتف LG Rollable
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شيماء عبد المنعم
نشرت شركة إل جي LG، إعلانًا تشويقيًا رسميًا عن أول هاتف ذكي قابل للف في العالم والذي يطلق عليه اسم LG Rollable، ضمن فعاليات معرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأكبر في العالم CES 2021، والذي يقام افتراضيا من 11 إلى 14 يناير الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أظهر مقطع الفيديو التشويقي ومدته خمس ثوانٍ، هاتفًا ذكيًا مع شاشة قابلة للف يمكنها التوسع، والذي من المقرر أن تطلقه "إل جي" في وقت لاحق من هذا العام.


وسيستخدم هاتف LG Rollable، شاشة فريدة مرنة مطورة من نوع OLED، قابلة لتغيير حجمها التي تمتد لتتحول إلى شاشة حاسب لوحي بدلا من شاشة هاتف ذكي، وتساعد عملية التمدد والانكماش على توفير مساحة شاشة أكبر.

ووفقا للموقع التقني، تعمل "إل جي" مع شركة BOE الصينية لإنتاج الشاشة القابلة للف، ولم تكشف الشركة أي معلومات حول مواصفات شاشة هاتف LG Rollable أو قياسها.

ويأتي هاتف LG Rollable، كجزء من تجارب Explorer Project لشركة إل جي، والذي استخدمته الشركة الصينية خلال العام الماضي لإطلاق هاتفها الذكي LG Wing، بتصميم دوار وشاشتين من نوع OLED.

وحصلت صحيفة Nikkei،على تأكيد من المتحدث باسم شركة LG، بأن هاتف LG Rollable سيتم طرحه للبيع في وقت لاحق من هذا العام، ولم يذكر تاريخ محدد أي معلومات ولا أي تفاصيل حول أسعار.
هاتف LG Rollable هاتف LG Rollable
هاتف LG Rollable هاتف LG Rollable
هاتف LG Rollable هاتف LG Rollable
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