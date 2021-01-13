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فن

حمزة نمرة يطرح أغنيتين جديدتين من ألبومه.. اليوم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:13 م
حمزة نمرة
حمزة نمرة
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أحمد إبراهيم
يطرح المطرب حمزة نمرة أغنيتين جديدين من ألبومه الجديد اليوم الذي طرح أكثر من نصفه منذ أيام قليلة. 
وكانت حققت أحدث أغنية من ألبومه وهى بعنوان "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، إذ حصدت 14 مليونا و645 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة.. وما يهمكش عادي ..اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم .. فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة ..  إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".

"فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب، جيتار مصطفى أصلان.
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