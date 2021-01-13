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منوعات

صباح يوم الزفاف ..طلب غريب لعروس من زوجها في أول أيام الزواج

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:08 م
صدى البلد
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مريم صليب
حفل الزفاف هو الخطوة الأولى لبناء حياة مشتركة بين رجل و امرأة، يصبح الإثنان شركاء في منزل واحد و حياة واحدة، فلا يمكن لطرف أن ينفرد بقرار لنفسه يجب على الرجل و المرأة مناقشة أي موضوع بحيادية و حكمة . 

لم يهنأ شاب بالغ من العمر 23 عاما على زيجته، فمنذ الصباح الأول له مع زوجته تعرض لموقف غريب للغاية، بعد طلب العروس أن يحضر والدتها للعيش معها لأنها لم تتعود على التكيف في أي منزل والدتها لا تكون فيه، حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" . 

يروي الشاب أنها بالفعل طيلة فترة الخطوبة كانت تخبره عن علاقتها الوثيقة بوالدتها، و لكنه ظن أنها علاقة طبيعية و أن كل البنات تربطهن بوالدتهن علاقة حب خاصة ولا يمكن لأي شخص التحكم في مداها. 

يحكي الشاب أن زوجته طلبت منه قبل الزواج أن تزورها والدتها في المنزل يوم أو يومين في الأسبوع، بالطبع وافق الشاب و اكد أنه لن يحرمها على الإطلاق أن تزور والدتها . 

صدم الشاب بعد أول ساعات يمضيها في  عش الزوجية بطلب من زوجته، بأن ترسل إلى والدتها لتحضر و تعيش معهما في نفس المنزل، و أكد أن الإتفاق لم يكن إقامة والدة زوجته طيلة حياتهما، و لكن بعد بكاء و إنهيار زوجته ترك المنزل و اتصل بوالدتها لتحضر بعد أن شعر بالخوف في عين زوجته بسبب غياب والدتها .

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