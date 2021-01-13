فخر جديد لمصر.. حكاية ميار شريف بطلة التنس المصرية

نجاح جديد حققته المصرية ميار شريف لاعبة التنس ، بعد فوزها على منافستها الصربية أليكساندرا كرونتش، لتضمن تأهلها إلى الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في إنجاز تاريخي.

"تصنع التاريخ... ميار شريف سترفع علم مصر في البطولة 2021" .. هكذا وصف الحساب الرسمي للبطولة على توتير، إنجاز ميار شريف بعد فوزها على كرونتش .

وبعد هذا الإنجاز الجديد الذي حققته لاعبة التنس، تصبح ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام هذا العام.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى التاريخ تبلغ الدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما حققت إنجازا برولان جاروس فى أكتوبر الماض، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية، وستلعب فى أولمبياد طوكيو 2021.

من هي ميار شريف ؟

ميار شريف أحمد عبد العزيز، من مواليد القاهرة 5 مايو عام 1996، وهي لاعبة تنس مصرية، درست ميار في جامعة ببردين والتي تقع بالقرب من ماليبو (كاليفورنيا)، وحصلت على درجة البكالوريوس في الطب الرياضي عام 2018 وكانت جزء من فريق لاعبات التنس النسائي بالجامعة .

درست ميار شريف في مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق عام 2014 وسافرت للولايات المتحدة لتستكمل دراستها هناك ، وبدأت ممارسة رياضة التنس وعمرها 5 سنوات ، كما لها 3 شقيقات هن رنا وروان و داليا، وشقيقتها رنا تمارس أيضا رياضة التنس ، و لعبا معًا كفريق في بطولات جامعية بالولايات المتحدة.

حصلت ميار شريف على أعلى معدل في تصنيفات رابطة لاعبات التنس المحترفات للتنس الفردي بمجموع 171، في الزوجي 268، والتي انعقدت في السادس عشرة من مارس عام 2020 .

فازت ميار بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في حلبة ITF للسيدات، لعبت لصالح مصر في كأس فيد، وسجلت فوز/خسارة 10-14، و فازت ميار بدورة الألعاب الإفريقية لعام 2019.