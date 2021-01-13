إحالة العاملين في 7 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل..صور

كلف الدكتور محمود الصبروط مديرعام الشباب والرياضة بالقليوبية محمد عبد العزيز مدير ادارة خدمة المواطنين وعبد العليم حماد من العاملين بالادارة لمتابعه بعض مراكز الشباب بإدارات شباب الخانقة وشبين القناطر وطوخ . بإداراتالخانقة









وجاء ذلك في إطار المتابعات المستمرة لمراكز الشباب وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





وفي اداره شباب الخانكه تمت متابعه مركز شباب سندوه والمنايل والخصوص وعرب العليقات البحريه وتبين ان هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها بشكل كامل ، اما مركز شباب كفر حمزه و مركز شباب عزبه عبد الرحمن عبد المغني ومركز شباب سرياقوس مغلقين فى اوقات العمل الرسميه .





وفي اداره شباب شبين القناطر تم متابعه مركز شباب عرب جهينه وتبين أن المركز مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل اما مركز شباب الشوبك وعرب الصوالحة مغلقين في اوقات العمل الرسميه و مركز شباب منيه شبين مفتوح ولا يوجد به اي احد من العاملين .





واكد الصبروط انه في اداره شباب طوخ تم متابعه مركز شباب المنزله وتبين انه مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل اما مركز شباب الدير مغلق في اوقات العمل الرسميه .





واوصت اللجنه جميع مراكز الشباب بتطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامه وارواح المترددين على المراكز وعلى الفور امر الصبروط باحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.





وكانتت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر قد شنت حملة للمرور على عددا من الجهات الخدمية بنطاق الوحدة المحلية بالشقر و المنشاة الكبري لمتابعة مدى انتظام العمل والالتزام بالقوانين.





وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر أن الحملة استهدفت المرور على الوحدة الصحية بقرية برقطا وأيضا الجمعية الزراعية و مركز شباب برقطا و تم المرور علي الوحدة الصحية بالمنشاة الصغري و مركز الشباب واختتمت الحملة جولتها بالجمعية الزراعية بالمنشاة الصغري.

واشار رفعت الى انه تم رصد وجود بعض المخالفات من قبل لجنة المتابعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات تطبيقا للقانون وذالك بإشراف محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى.