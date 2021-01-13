لأول مرة سر إغلاق فتكات لهذا السبب.. فيديو

كشف محمد خضر، مؤسس منتدى فتكات، عن سبب إغلاق المنتدى قائلا: الشركة التي اشترت المنتدى لا ترغب في استكمال أعماله وكان ذلك يوم رأس السنة الماضية.





وتابع: إنا مبرمج ولي أكثر من مشروع حقق نجاح كبير، وجاءت فكرة المنتدى في عام 2007 في إحدى جلساته مع اخواته البنات، ولاحظ انهم في ذلك الوقت كانوا يشعروا بالملل لقلة اهتمامهم بالانترنت والتكنولوجيا حينها وكان ذلك على عكس الرجل، معقبا: "الكمبيوتر كان درة الست في البيت".





وتابع محمد خضر، خلال حواره في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أنه حب ان يقوم بانشاء منتدى تحقيقا لسعادة اخواته والنساء من اسرته حتى يجدوا لهم ماكن يمثلهم ويعبر عنهم بلغتهم الخاصة، واختار الاسم "فتكات" ليعبر عن الست المصرية الشعبية، لافتا الي ان هذا المشروع مختلف عن غيره من المشروعات لانه يمثل مجتمع وشريحة مخصصة وهي النساء، الي جانب انه مشروع طويل للتعامل وليس مؤقت.





واوضح ان ترتيب المنتدى على المواقع في مصر كان في المرتبة الخامسة تقريبا فكان محقق نجاح على القاعدة المصرية كبير، منوها انه اضاف الكثير في المنتدى وذلك تطلب منه جهد كبير، وتطور الأمر من مشرف واحد على المنتدى الي 260 مشرفة، وذلك حتى بيع المنتدى في 2014.





حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إغلاق منتدى فتكات، أشهر المنتديات النسائية وأقدمها على الإنترنت، ولم يعرف السبب بعد، حيث تفاجئ عضواته برسالة وداع من المنتدى تقول: «حبيباتي الفتوكات عدی 12 سنة على صحبتنا الجميلة أحلى صحبة وأحلى لمة ودلوقتى مضطرين آسفين إننا نقفل فتكات نهائيا متمنين لكم دوام الصحة والعافية، استودعتكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنحبكم».



وتشتهر منتديات فتكات النسائية بمناقشة العديد من الموضوعات في شتي المجالات خصوصا الموضوعات التي تهتم بها الأسر العربية، والنساء بشكل عام، وعن طريق النقاش بين عضوات المنتدى يتم حل الكثير من المشكلات الاجتماعية.











