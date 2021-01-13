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رياضة

المقاولون يحسم جدل اقتراب رحيل عماد النحاس عن الفريق ..فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:39 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بـنادي المقاولون العرب عن امكانية رحيل عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبله في ظل تلقيه عدة عروض بالاضافة لـنتائج الفريق المتذبذبة في الفترة الأخيرة.

وأكد محمد عادل في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن نادي المقاولون العرب متمسك للغايه ببقاء عماد النحاس، مشددا على ان مجلس الادارة لديه ثقه كامله في عماد النحاس 

وأضاف محمد عادل أن النحاس مدرب مميز وصنع فريق كبير بالاضافة لـ احتلال الفريق المركز الرابع الموسم الماضي بجدول الدوري المصري، مؤكدا ان النحاس ايضا لديه الرغبه في البقاء داخل الفريق

وأكمل أن النحاس تلقي العديد من العروض الموسم الماضي للرحيل بـ مقابل مادي كبير ولكنه رفض تماما.

اما عن امكانية الموافقة على رحيل اي من لاعبي الفريق فاكد ان مجلس الادارة يسعى للنحافظة على استقرار الفريق لذلك فمن الصعب الموافقة على رحيل اي منهم 
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