شاهد| ضبط معمل مياه مغشوشة يحمل اسم "زمزم" في السعودية.. فيديو

عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرًا يرصد ضبط معمل مياه مغشوشة تحمل اسم "زمزم" في السعودية .

وأضاف التقرير ، أن مراقبو أمانة العاصمة السعودية الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية في المنطقة، اليوم الأربعاء، أعلنوا عن ضبط وافدين حولوا وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج مياه "مغشوشة" تحمل ملصقات "زمزم".

حيث قام مراقبو أمانة العاصمة السعودية بفحص المضبوطات " المغشوشة " ، ومصادرتها من قبل السوق ، والوحدة السكنية التي كانت تُخبئ بها .

بالإضافة إلى أن قامت الجهات الأمنية التابعة لهذه المنطقة بغلق الوحدة السكنية تمامًا وفقًا للتقرير ، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع القائمين على هذا العمل .