ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد| ضبط معمل مياه مغشوشة يحمل اسم "زمزم" في السعودية.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:25 م
الوحدة السكنية التي
الوحدة السكنية التي تحولت لمعمل لإنتاج مياه زمزم مغشوشة
Advertisements
ندى رأفت

عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرًا يرصد ضبط معمل مياه مغشوشة تحمل اسم "زمزم" في السعودية .

وأضاف التقرير ، أن مراقبو أمانة العاصمة السعودية الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية في المنطقة، اليوم الأربعاء، أعلنوا عن ضبط وافدين حولوا وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج مياه "مغشوشة" تحمل ملصقات "زمزم".

حيث قام مراقبو أمانة العاصمة السعودية بفحص المضبوطات " المغشوشة " ، ومصادرتها من قبل السوق ، والوحدة السكنية التي كانت تُخبئ  بها .

بالإضافة إلى أن قامت الجهات الأمنية التابعة لهذه المنطقة بغلق الوحدة السكنية تمامًا وفقًا للتقرير ، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع القائمين على هذا العمل .  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتكبت جريمة بشعة.. إعدام أول امرأة أمريكية منذ 68 عاما | ماذا فعلت؟

بعد شائعة نقله لفيروس كورونا.. تعرف على أبرز فوائد لبن الأم

أفضل علاج لآلام الرقبة والكتف