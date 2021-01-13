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تعليم

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي.. برنامج دراسي جديد بجامعة الفيوم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:33 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه انطلاقًا من دور جامعة الفيوم في تطوير منظومة التعليم الجامعي من خلال إنشاء وتنفيذ برامج تعليمية جديدة ومميزة تلبي طموحات الطلاب وتحقق متطلبات سوق العمل، تم اليوم توقيع اتفاقية تعاون علمى تدريبى أكاديمي بين جامعة الفيوم ممثلة في كلية السياحة والفنادق والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا- مصر) بهدف إنشاء وتنفيذ برنامج دراسي تعليمي تحت مسمى إدارة وتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي.

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد أن للجامعة دور أساسي في الخدمة المجتمعية ونعمل دائما علي استحداث برامج تطبيقية وعملية بالإضافة لتوقيع شراكات مع الكيانات الكبري لخدمة خريجي الجامعة ومنتسبيها.

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وأشار أن هذا البرنامج هو الثالث من نوعه الذي يتم تنفيذه بين قطاع كليات السياحة والفنادق وبين الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية حيث سبق وتم إنشاء برنامج مشابه بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وهذا البرنامج هو من البرامج المميزة التي تنفذها جامعة الفيوم بالتعاون مع قطاع الأعمال بهدف تخريج طالب مؤهل أكاديميًا وعمليًا للانخراط في سوق العمل.

 تم توقيع تلك الاتفاقية في رحاب جامعة الفيوم بحضور أ.د خالد عطا الله، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور اشرف عبد المعبود عميد كليه السياحة والفنادق جامعه الفيوم و محمد علي حسن، العضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا- مصر)، وأسرة كلية السياحة والفنادق والعديد من منتسبي جامعة الفيوم.


وقال أ.د خالد عطالله أفخر بجامعة الفيوم وخريجيها خاصة طلاب كلية السياحة والفنادق لأنهم يبحثون عن الأفضل دائما لذا فهذا البروتوكول سوف يسهم في تدريب متميز لطلاب الكلية .

وصرح  محمد علي حسن أنه من المقرر من خلال هذا البرنامج أن تقدم الشركة منحة للطلاب الملتحقين بالبرنامج الدراسي تتمثل في سداد الرسوم الدراسية المقررة على الطلاب سنويًا طوال مدة دراسته بشرط نجاحه في المقررات الدراسية المقررة عليه، كذلك يحق للشركة إلحاق الطلبة المتقدمين للالتحاق بالبرنامج للتدريب بمطاعم الشركة لمدة شهرين قبل تسجيلهم بالبرنامج على أن تعتبر تلك المدة فترة اختبار لقدرة المتقدم على التأقلم على طبيعة الدراسة بالبرنامج وعند نجاح المتقدم في فترة الاختبار يتم تسجيل الطالب للقيد بالبرنامج بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم.


وأكد أ.د أشرف عبد المعبود عميد كليه السياحة والفنادق  بجامعة الفيوم أنه بموجب هذا الاتفاق يتم إنشاء وتنفيذ برنامج بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي وهو برنامج مصمم بنظام الساعات المعتمدة بإجمالي 123 ساعة معتمدة موزعة على ثمانية فصول دراسية كما يلي: الدراسة العملية ومدتها عامان وتشمل أربعة فصول دراسية (الأول- الثاني- الثالث- الرابع) بإجمالي 67 ساعة معتمدة وتتم في مطاعم الشركة بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم، الدراسة النظرية ومدتها عامان وتشمل أربعة فصول دراسية (الخامس- السادس- السابع- الثامن) بإجمالي 56 ساعة معتمدة وتتم بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم.

هذا وتمنح جامعة الفيوم درجة البكالوريوس في إدارة وتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي للطالب/ المتدرب الملتحق بالبرنامج والذي أنهى دراسة 123 ساعة معتمدة بنجاح وذلك بتوصيةً من مجلس كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم.

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي.. برنامج دراسي جديد بجامعة الفيوم
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي.. برنامج دراسي جديد بجامعة الفيوم
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي.. برنامج دراسي جديد بجامعة الفيوم
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي.. برنامج دراسي جديد بجامعة الفيوم
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي.. برنامج دراسي جديد بجامعة الفيوم
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