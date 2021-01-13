الوطنية للصحافة تهنئ محمد أبوالعينين بفوزه بمنصب وكيل البرلمان

تقدم عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة – بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن أعضاء الهيئة- بخالص التهنئة للمستشار حنفي جبالي بفوزه برئاسة مجلس النواب في دورته التشريعية الجديدة وبدء انعقاد أولى جلساته، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهمته انطلاقا من الدور التشريعي الكبير لمجلس النواب.



