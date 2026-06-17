مسئول أمريكي: القوات الأمريكية ستبقى في محيط إيران حتى التوصل إلى اتفاق نهائي

أكد مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية المنتشرة في محيط إيران ستواصل تمركزها الحالي ولن تنسحب من مواقعها قبل التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين واشنطن وطهران، في خطوة تعكس حرص الإدارة الأمريكية على الحفاظ على أدوات الضغط والردع بالتوازي مع المسار الدبلوماسي الجاري بين الجانبين.

وأوضح المسئول، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الأمريكية وحلفائها، مشيراً إلى أن أي قرارات تتعلق بإعادة انتشار القوات أو تقليص وجودها ستبقى مرتبطة بمستوى التقدم المحقق في المفاوضات ومدى التزام إيران ببنود أي تفاهمات يتم التوصل إليها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران زخماً متزايداً، بعد الإعلان عن تفاهمات أولية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وآليات الرقابة الدولية والملفات الأمنية المرتبطة بالمنطقة.

وتؤكد واشنطن أن الهدف الرئيسي من هذه المفاوضات يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن استمرار الوجود العسكري لا يتعارض مع المسار التفاوضي، بل يشكل جزءاً من استراتيجية متكاملة تجمع بين الدبلوماسية والردع العسكري لضمان تنفيذ أي اتفاق مستقبلي.

وأضاف أن القوات الأمريكية في المنطقة تواصل أداء مهامها الاعتيادية بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الإقليميين، مع المحافظة على جاهزية عالية للتعامل مع أي تطورات أمنية محتملة.

وتزامنت هذه التصريحات مع مواقف أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع، حيث أكد أن إيران أبدت رغبة في توقيع مذكرة التفاهم وتنفيذها، مشيراً إلى أن الاتفاق المقترح يحظى بدعم عدد من الحلفاء الدوليين.

كما شدّد ترامب على أن الولايات المتحدة ستتابع مراقبة تنفيذ الالتزامات الإيرانية بدقة، وأن أي إخلال بالاتفاق قد يؤدي إلى إعادة تفعيل خيارات الضغط، بما في ذلك الإجراءات العسكرية.

وفي السياق ذاته، ترى دوائر سياسية وأمنية أن الإبقاء على القوات الأمريكية في محيط إيران يهدف إلى طمأنة الحلفاء الإقليميين وإرسال رسالة مفادها أن الانخراط في المفاوضات لا يعني التخلي عن متطلبات الأمن والردع. كما يعكس حرص واشنطن على ضمان وجود آليات عملية للتحقق من تنفيذ الالتزامات قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة من العلاقات مع طهران.

ويترقب المجتمع الدولي نتائج الاتصالات الجارية بين الطرفين، وسط آمال بأن تسهم المفاوضات في خفض التوترات الإقليمية وفتح الباب أمام ترتيبات أمنية أكثر استقراراً، مع بقاء مسألة التنفيذ والرقابة العامل الحاسم في تحديد مستقبل أي اتفاق نهائي محتمل.

