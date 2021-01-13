أمريكا: العقوبات على إيران منعت المرشد من السيطرة على نصف اقتصاد بلاده

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية على إيران منعت المرشد الإيراني، علي خامنئي، من السيطرة على نصف اقتصاد إيران.





وقال بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر": "عقوباتنا على إيران استهدفت منع خامنئي من السيطرة على نصف الاقتصاد"، مضيفًا أن " خامنئي يستغل بعض الكيانات للسيطرة على الاقتصاد بدعوى مساعدة الشعب".





وأشار بومبيو إلى أن النظام الإيراني يسيطر على قطاع كبير من اقتصاد بلاده خلف واجهة منظمات خيرية.





وأكد وزير الخارجية الأمريكي مواصلة بلاده استهداف الأفراد والكيانات الذين يراكمون الثروات بادعاء مساعدة الشعب الإيراني





وفي تغريدة أخرى، شدد بومبيو على أن اتفاقات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب هي أكبر خطوة باتجاه السلام منذ عقود.