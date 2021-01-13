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أخبار العالم

مواصلة جرائمها.. تركيا تسيطر على الوطية الليبية وتحشد المرتزقة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:49 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، سيطرة تركيا بشكل كامل على قاعدة الوطية الليبية. 

وقال المسماري إن تركيا تواصل عملية حشد القوات والمرتزقة، حيث تمتلك جسرا جويا مع قاعدة الوطية ومصراتة. 

فيما توقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين غير المسلحين، وبالزي المدني، للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وذكرت البعثة أن إرسال المراقبين الدوليين سيتم على النحو الذي ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر الماضي، والذي اقترح فيه ترتيبات دعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من البعثة الأممية.

ودعت مجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي بين أبوقرين وسرت، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجموعة العمل دعمهما الكامل للجنة العسكرية المشتركة والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار. 
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