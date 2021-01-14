خبير التسويق السياحي: بطولة العالم لكرة اليد دليل أن مصر تسير بالطريق الصحيح.. فيديو

أكد علاء خليفة خبير التسويق السياحي الدولي أن الاخبار السارة التى تتعلق بانخفاض الاصابات أو قلة الحدة التدريجية لكورونا تعد من الأخبار السارة مؤكدا أن ما يخرج من مصر اخبار ايجابية ولها مردود جيد على قطاع السياحة.





وأضاف خليفة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية اون ان بطولة العالم لكرة اليد هى خير دليل مشير إلى ان مصر تقدمت بطلب لتأجيل البطولة بسبب الموجة الثانية لكورونا ولكن الإتحاد الدولى لكرة اليد اصر على استمرار البطولة.





وتابع خبير التسويق السياحي الدولي أن مصر اتخذت المسئوليات كاملة لإقامة البطولة في هذا التوقيت الصعب مؤكدا انها شجاعة من صانع القرار.





وأشار خليفة إلى أن كل انباء العالم نقلت الحدث ونقلت حفل الافتتاح مؤكدا انها ستتحدث عن السيطرة في ظل الظروف الصعبة التي واجهت العالم.



