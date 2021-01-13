أخبار الفن.. نجل عاصي الحلاني يتلقى لقاح كورونا في الإمارات.. مصير مشاهد الراحل هادي الجيار فى مسلسل الاختيار 2

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

إلهام شاهين لـ صدى البلد: طرح حظر تجول في دور العرض حاليا مغامرة كبيرة

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن شخصيتها في فيلم حظر تجول جعلت المشاهد لأول مرة يتعاطف مع قاتلة ومجرمة، وهنا تكمن عبقرية السيناريو.

نجل عاصي الحلاني يتلقى لقاح كورونا في الإمارات

تلقى الوليد نجل الفنان عاصي الحلاني لقاح فيروس كورونا خلال تواجده في دولة الإمارات.

ناقد سينمائي لـ صدى البلد: صندوق الدنيا وخالد النبوى الأفضل فى سينما 2020

كشف الناقد السينمائي محمود قاسم أن الأفضل في سينما2020 التي شهدت العديد من الأزمات ابرزها انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على العالم ككل.

مصير مشاهد الراحل هادي الجيار فى مسلسل الاختيار 2

كشف مصدر من داخل مسلسل الإختيار 2 لـ صدى البلد أنهم سيكتفون بمشاهد العمل التى صورها الفنان الراحل هادي الجيار، وسينهوها بوفاته، وأكدوا أنهم لن يستعينوا بممثل جديد.

قدمت أوراق الهجرة.. تغريدة وائل كافوري تثير الجدل في لبنان

أثار الفنان وائل كافوري الجدل حول هجرته من لبنان بعد تغريده نشرها على حسابه بتويتر منذ فترة وجاء فيها "لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة الليرة مش قـد الأُجرة خـزّقـت وراق العِـملِـة و قدَّمت وراق الهُجرة".