تعرف على قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020 في القومي للترجمة

أعلن المركز القومي للترجمة ، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020، إذ تصدرت الطبعة العربية لكتاب "التاريخ السياسى والعسكرى للدولة العثمانية" بجزئية قائمة الكتب الأكثر مبيعًا.





من ضمن الكتب الأكثرمبيعًا: "الصحافة المدمجة"، "المسيحية القبطية في ألفي عام"، "سحر مصر"، "تراث دافنشي: كيف أعاد ليوناردو اكتشاف العالم من جديد"، "أسباب الحرب العالمية الثانية"، "تاريخ مصر القديمة"، "اليهود والعالم والمال"، "مقدمة في علم الاجتماع الثقافي"، "التعقل: ممارسات عملية لحل مشكلات الحياة اليومية"، "غواية اللامعقول"، "بين الحرية والإنسانية والقدر الإلهي في الفكر الإسلامي"، "مصر في القرن 19: محمد علي إلى الاحتلال البريطاني"، "كيف أصبح العهد القديم كتابًا: تدوين إسرائيل القديمة"، "بانوراما الأفكار الفلسفية"، "أصول التاريخ الأوروبي الحديث"، "تاريخ شعبي للعالم" بجزئية، "شوبنهاور: مقدمة موجزة"،"مثنوي"، "تاريخ الفلسفة في الإسلام "،"قصة الفيزياء"، "فلسفتي كيف تطورت".



