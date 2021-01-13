علموهم صح.. دورة تدريبية في مهارات التسويق الإلكتروني لأصحاب الحرف اليدوية بسفاجا

أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم، أن إدارة المكتب الفني بالتنسيق مع إدارة الإنتاج والتعاون بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، انتهت من تنظيم الدورة التدريبية الاولي لأصحاب الحرف اليدوية للتدريب على التسويق الإلكتروني.





أوضحت رئيس المدينة، أنه في إطار مبادرة ( علموهم صح) نظم المكتب الفني بالوحدة المحلية دورة تدريبية على مدار ثلاثة ايام لاصحاب الحرف اليدوية، لتعليمهم إمكانيات التسويق الإلكتروني ومهارات السوشيال ميديا.





وأضافت المغربي ، أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية حول استخدام تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي كـ اليوتيوب في تسويق المنتجات الحرفية، التي تسعي الوحدة المحلية إلي صقل أصحاب الحرف اليدوية بها.





ومن جانبه أكد محمود كلحي، مسئول المكتب الفني ومدرب الدورة أنه تم إعداد برنامج تدريبي يهدف إلى رفع كفاءة الحرفيين في التعامل مع التقنية بشكل عام والتعامل مع برامج التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتهم الحرفية بشكل خاص، وبذلك للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز وتشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع العام والهيئات في الترويج للمنتجات الحرفية بسفاجا.





وتابع كلحي، أن المكتب الفني يواصل دعمه لأصحاب الحرف اليدوية بعد انتهاء الدورة التدريبية والذي يهدف الى توظيف التقنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسويق منتجات أصحاب الحرف كبديل لطرق التسويق التقليدية مما سيكون له الأثر البالغ في زيادة دخل أصحاب الحرف اليدوية، بالإضافة إلى التعريف بالحرف التراثية الأصيلة بقرى المدينة عن طريق تنويع طرق عرض المنتجات على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.