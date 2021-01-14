للفتيات.. نصائح يجب اتباعها قبل وبعد المكياج

لوضع المكياج قواعد يجب الالتزام بها سواء قبل وضع المكياج أو بعده، وذلك للحفاظ على البشرة من الأضرار التي قد يتسبب بها وضع المكياج بشكل مستمر.





قالت خبيرة التجميل مريم الجزار، قبل وضع المكياج يجب أن تكون البشرة نظيفة ورطبة، وهذه نصيحة مهمة خاصةً لذوات الجلد الجاف أو الحساس أو اللواتي خضعن مؤخرًا لعلاج كيميائي للبشرة، بالإضافة إلى ذلك يجب التعامل مع البشرة بلطف قدر الإمكان، والاعتياد على روتين خاص للعناية بالبشرة والحفاظ عليها بحالة جيده، ويتم ذلك من خلال التعقيم صباحًا ومساءًا باستخدام الماء الفاتر وغسول خاص للوجه لا يحتوي مواد كيميائية.





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وأضافت مريم الجزار أنه من الجدير بالذكر أنّه يجب اختيار المرطب وفقًا لنوع البشرة واحتياجاتها، وقد تكون البشرة بحاجة إلى كريمات أخرى غير المرطبات مثل الكريم المغذي، ويجب أن يحتوي المرطب على نسبة من معامل الحماية SPF بحيث لا تقل عن 15%، بالإضافة إلى ترطيب البشرة كل ما احتاج الأمر إلى ذلك والاحتفاظ بالمرطب في الحقيبة دومًا، كما ينصح أيضًا باستخدام الكريمات الخاصة بالعيون وذلك لعلاج حالات الجفاف والهالات السوداء أو انتفاخ الجفون.





وأكدت مريم الجزار أن اختيار المكياج المناسب للون البشرة يجب على الفتاة أن تقتني مكياجًا ألوانه تناسّب لون بشرتها وملمسها، فبعض درجات البشرة يناسبها الألوان الداكنه والبعض الآخر يناسبها الألوان الفاتحة، لذا يجب على الفتاة معرفة لون بشرتها والألوان التي تتناسب معها وتجعلها تبدو أكثر جمالًا وإشراقًا.





وأكدت خبيرة التجميل أن استخدام فرش مناسبة الفرش هي من الأدوات الهامّة لوضع المكياج، حيث إن وضع المكياج هو عمل فني بحد ذاته ومن المُهم تواجد الأدوات اللّازمه لإتمام هذا العمل، لذا يجب توفُّر مجموعة جيدة من الفرش الناعمة والسلسلة ليسهل استخدامها بطريقة سهله وحمايَّة البشرة من أي حساسية يمكن أن تصيبها.





وأكدت أن عند وضع المكياج يجب مراعاة استخدام كل أداة بالطريقة الصحيحة والمناسبة لها، وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها عند وضع المكياج: يجب عدم وضع الكونسيلر أو كريم الأساس على الجفون، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى جعل مكياج العينين يبدو جافًا.





وأوضحت خبيرة التجميل مريم الجزار يحبَّذ استخدام الأصابع أثناء توزيع كريم الأساس بشكل كامل على الوجه، بينما تستخدم الفرشاة عند الرغبة في توزيع كريم الأساس بشكل جزئي على الوجه. عند وضع أحمر الخدود يجب الابتسام لتبرز الوجنتين وثم يتم وضع أحمر الخدود ابتداءً من الوجنتين باتجاه الأذنين ثم إلى الأسفل باتجاه الفك.