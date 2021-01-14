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فن

فيلم Monster Hunter يحقق إيرادات قيمتها 14 مليون دولار

الخميس 14/يناير/2021 - 06:12 ص
فيلم Monster Hunter
فيلم Monster Hunter
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سعيد فراج
حقق فيلم Monster Hunter إيرادات بلغت قيمتها 14 مليون دولار فى جميع دور العرض حول العالم، منذ عرضه فى ديسمبر الماضى.

الفيلم الجديد هو خيالي ومن إخراج بول دبليو إس أندرسون، ويعتمد بشكل كبير على سلسلة ألعاب الفيديو التي تحمل نفس الاسم، ويتم إنتاجه بواسطة Impact Pictures و Constantin Film.
 
فيلم Monster Hunter من بطولة ميلا جوفوفيتش، توني جا، تي.، ميجان جيد، دييجو بونيتا، جوش هيلمان، جين أو يونج، رون بيرلمان، يانيك شومان، هيرونا يامازاكي، ويدور حول عندما يتم نقل الملازم أرتميس وجنوده الأوفياء إلى عالم جديد، فإنهم يخوضون معركة يائسة من أجل البقاء ضد أعداء هائلين يتمتعون بقوى لا تصدق. 

وكان قد تم إطلاق لعبة Monster Hunter  في يناير 2018 وحققت أعلى البيعات حيث وصلت عائدتها إلى حوالى 7.9 مليون نسخة حتي مارس الماضى.

وكان قد تغير موعد إصدار فيلم "Monster Hunter" في أمريكا الشمالية بشكل كبير مع استمرار حالة عدم اليقين بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم تقديمه مؤخرًا لمدة أربعة أشهر الي أبريل 2021 ، ثم عاد مرة أخرى للخلف وسيعرض بعيد الميلاد  25 ديسمبر.

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