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سداد الأقساط المستقبلية غير مطلوب.. الإسكان توضح تفاصيل الإعفاء من غرامات التأخير

الخميس 14/يناير/2021 - 12:42 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن قرار الإعفاء من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة جاء من أجل تسهيل الأمور على المواطنين، منوها بأن هذا القرار يسري على كل المشروعات التي تنفذها الهيئة.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم مد فترة إعفاء المواطنين من غرامات التأخير بالمشروعات حتى 15، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار التسهيل على المواطنين.

شدد على أن رفع الغرامات يتم عبر مجموعة من الشروط منها التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة والأجهزة، إضافةً إلى أن رفع الغرامات يسري على جميع الأنشطة ولكن ليست بنظام الشراكة.

ولفت إلى أن الوزارة تتحدث الأقساط المتأخرة تسببت في وجود غرامات إما بسحب القطع أو الوحدات، موضحا أن سداد الأقساط المستقبلية غير مطلوب.

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