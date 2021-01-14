محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات الأرصاد

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانًا / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتي يوم الثلاثاء الموافق ١٩ يناير ٢٠٢١.





وشدد المحافظ علي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.





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وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.





وقد شهدت محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مدينة الإسكندرية، وسط غيوم كثيفة تسيطر على سماء المدينة من الصباح وحتى وقت الظهيرة.





كما شهدت المحافظة شبورة كثيفة فوق سطح البحر من الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.





وقد أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخى الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وذلك بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العام للأرصاد الجوية.





وتصل الشبورة أحيانًا إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر.