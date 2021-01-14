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فن

تدهور الحالة الصحية لـ فنانة شهيرة بسبب فيروس كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 02:24 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد إبراهيم
دخلت الفنانة التركية "سونجول أودن"، إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت نشرت الفنانة التركية "سونجول أودين"، الشهيرة في الوطن العربي بـ "نور التركية"، مجموعة من الصور الرومانسية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، التي تجمعها بزوجها احتفالًا بعيد ميلاده.

وكانت "سونجول أودين"، احتفلت بحفل زفافها على رجل الأعمال التركي أرمان بتشاكتشي بعد علاقة حب دامت 4 سنوات في يوليو الماضي.

وتعد "سونجول" إحدى مشاهير الفن فى تركيا، وشاركت من قبل فى مسلسل مصرى، وهو "تحت الأرض" مع الفنان أمير كرارة.    
تدهور الحالة الصحية لـ فنانة شهيرة بسبب فيروس كورونا
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