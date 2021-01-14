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رياضة

في مفاجأة مدوية.. فريق درجة ثانية يقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا

الخميس 14/يناير/2021 - 02:13 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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محمد رشاد
فجر فريق "هولشتاين كيل"، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد فوزه على بايرن ميونخ حامل لقب كأس ألمانيا، 6 / 5 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2 / 2 من المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة.

وتقدم بايرن عن طريق سيرجي جنابري في الدقيقة 14، قبل أن يسجل فين بارتليز هدف التعادل لكيل في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 47 سجل ليروي ساني الهدف الثاني للفريق البافاري، قبل أن ينجح هوكا فاهل في تسجيل هدف التعادل لكيل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 / 2، لجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، انتهيا بالنتيجة نفسها، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وسجل لهولشتاين كيل كل من هوكا فاهل وأرسلان وياني سيرا ولي جاي سونج ونيكلاس هاوتمان.

بينما سجل لبايرن كل من روبرت ليفاندوفسكي وجوشوا كيميش وتوماس مولر ودافيد ألابا ودوجلاس كوستا، وأضاع مارك روكا.

وسيواجه كيل صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الألماني، فريق دارمشتات في الدور الثالث من المسابقة.
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