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رياضة

اتحاد الكرة ليس ملكا لأحد.. أحمد شوبير يهاجم اللجنة الثلاثية برئاسة مجاهد

الخميس 14/يناير/2021 - 04:24 ص
أحمد شوبير واحمد
أحمد شوبير واحمد مجاهد
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محمد رشاد
واصل الإعلامي أحمد شوبير، شن هجومه على اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد؛ عقب قرارها بعودة مسحات كورونا لأندية الدوري الممتاز، وتجاهل باقي الدرجات مثل دوري القسم الثاني والثالث والرابع لكرة القدم.

وقال أحمد شوبير، أثناء تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس"، "اتحاد الكرة أخطر أندية الدوري الممتاز بعودة مسحات كورونا، بتوع الممتاز يعيشوا والباقي يموتوا؟.. إنك تستبدل الرابيد تيست بالمسحات ده توجه نشجعه، لكن ليه يكون التمييز ده لفئة وفئة لأ".

كما انتقد أحمد شوبير قرار ما وصفه بالاضطهاد الذى تمارسه اللجنة ضد الحكام، قائلًا "طول عمرنا عندنا حكام آباؤهم كانوا حكاما أو مسئولين، تيجي لجنة أحادية – على حد تعبيره – تقرر أن الحكم اللى والده بيعمل في الرياضة يمشى".

وتابع أحمد شوبير "المسئول اللي بيدير اتحاد الكرة بينام ويقوم تيجي في دماغه فكرة يقرر يطبقها، احنا عندنا مسئولين فاكرين نفسهم ورثوا المناصب، اتحاد الكرة ليس ملكا لأحد، وأنت ليس صاحبه".

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