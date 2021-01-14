الطريقة الصحيحة للتعامل مع «دريكسيون» السيارة

أكد خبراء في مجال السيارات مؤخرًا، أن الإمساك بعجلة القيادة بوضع عقارب الساعة هو وضع مميت، ويمكن أن يوقع صاحب السيارة في حادث بشكل كبير، إضافةً إلى الإصابة الناجمة عن نشر الوسائد الهوائية.





كما نصح الخبراء بأن تكون الطريقة الصحيحة للإمساك بعجلة القيادة على وضع 8 أو 4 من عقارب الساعة، مؤكدين أن هذا الوضع يقلل من الضغط على ذراعيك، ويحميك من متاعب فتح الوسائد الهوائية في حال الحوادث.





وتوجد بعض العادات السيئة التي يجب أن تتفاداها أثناء القيادة وهي:





- عند سند ذراعيك على عجلة القيادة فهو يجعل جسدك في وضع غير طبيعي مما يقلل ردة فعلك في حال المواقف الطارئة.





- لا تحاول الإمساك بعجلة القيادة بطريقة عكسية لأن في حالة فتح الوسائد الهوائية يمكن أن تصاب بإصابات بالغة.





- لا تضع يدك على ناقل الحركة دائما وحاول أن تضعها على الإطار ولا ترفعها إلى في حالة نقل السرعة وأرجعها على الفور.





- لا تترك من بجوارك يضع قدمه على الجزء الأمامي من لوحة التحكم فهذا من المحتمل أن يؤدي إلى فتح الوسائد دون أي داعٍ مما يسبب إصابات خطيرة للجميع في السيارة.