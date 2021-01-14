يوم تاريخي.. حنان شومان: إصابتي بـ كورونا ووفاة شفيع شلبي وصفوت الشريف في ذات اليوم

أعلنت الناقدة السينمائية حنان شومان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما نعت المخرج الإذاعى الراحل شفيع شلبى، وصفوت الشريف.

وكتب حنان شومان "إصابتي بكورونا، ووفاة شفيع شلبي، وصفوت الشريف في ذات اليوم.. هذا يوم تاريخي رحمنا الله جميعا".

وتوفي صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق بعد صراع مع المرض.





والشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933 بمحافظة الغربية، وكان وزير الإعلام خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.





وكان الإعلامي محمد الباز قد أعلن إصابة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق بـكورنا، وأن حالته الآن حرجة.





وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة النقض برفض طعن الشريف على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع وتأييد الحكم.





كان صفوت الشريف سلم نفسه الجلسة الماضية لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن المقدم منه شكلًا.

وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.



