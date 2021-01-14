أزمة عالمية تضرب مستخدمي متصفحات الويب بعد إنهاء دعم الفلاش بلاير رسميا

بعد 25 عاماً من الهيمنة، أوقفت شركة أدوبي Adobe، دعم مشغل الفلاش Flash Player على مستوى العالم بدءا من 12 يناير الجاري، وذلك لأسباب أمنية لا تزال توصي بشدة بأن يقوم جميع المستخدمين بإلغاء تثبيت المكون الإضافي للمتصفح على الفور.





وبدءًا من اليوم، خطت أدوبي خطوة أخرى إلى الأمام من خلال حظر محتوى فلاش بلاير Flash Player نهائي، والذي يعتمد عليه المستخدمين لتشغيل العديد من الألعاب أو المحتوي في متصفحات الويب مثل كروم، ولكن وفقا لموقع "gizchina" عندما يحاول المستخدمون تشغيل ألعاب Flash حاليا لا يمكنهم تحميل المحتوى، بدلا من ذلك تظهر لافتة صغيرة تؤدي إلى صفحة إيقاف المشغل على موقع أدوبي على الويب.





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وعلى الرغم من أن هذا هو الإيقاف الرسمي لبرنامج فلاش بلاير، إلا أن هذا المشغل لم يعد نشطًا بشكل افتراضي على العديد من المتصفحات، حيث بدأت المتصفحات في إلغاء تنشيط فلاش بلاير افتراضيًا منذ بضع سنوات، ومع ذلك، فإن برنامج الفلاش الذي تم إطلاقه لأول مرة بواسطة شركة Macromedia في عام 1996، واستحوذت عليه شركة أدوبى في عام 2005، توقف بشكل كامل عن العمل بعد 25 عامًا رسميًا في 12 يناير 2021.





وقالت الشركة عن إيقاف تشغيل البرنامج:"إنه قد يظل فلاش بلاير يعمل على نظامك ما لم تقم بإلغاء تثبيته، ولكن سيساعدك حذف البرنامج على تأميم نظامك، لأن أدوبي لا تنوي إصدار تحديثات للبرنامج أو تصحيحات الأمان في المستقبل، وستحظر الشركة رسميا تشغيل محتوي الفلاش بدءا من 12 يناير 2021، وستستمر شركات مستعرضات الويب الرئيسين من تعطيل تشغيل فلاش بلاير بعد تاريخ الانتهاء".





وكان برنامج مشغل الفلاش Flash Player، ساعد على مدار الـ 25 سنة الماضية المستخدمين في توفير المحتوى التفاعلي على الإنترنت، مثل: الرسوم المتحركة عبر الويب، ومشغلات الوسائط المتعددة، وتقنيات البث، ولكنه تعرض للانتقاد في الآونة الأخيرة بسبب الأخطاء الأمنية المتكررة.





وقد أدي إيقاف تشغيل برنامج فلاش بلاير إلى أزمة عالمية بالنسبة لمستخدمي متصفحات الويب وألعاب الفيسبوك والذي تسبب في إيقاف بعض الشركات عن إنهاء تقديم خدماتها من بينهم لعبة FarmVille الأشهر على فيسبوك، إلى جانب تأثر الملايين من مواقع الويب.





ولكن قد أصدرت الشركة التحديث الأخير لبرنامج مشغل الفلاش خارج الصين، الذي يحتوي على إصدار منفصل من البرنامج، بينما أدى إيقاف تشغيل برنامج Flash Player إلى تأثر الملايين من مواقع الويب بشكل كبير، حيث لا يزال البرنامج موجودًا في 2.3% من مواقع الويب وفقًا لموقع Web Technology Surveys.





الحل





وقد أشارت بعض التقارير التقنية أن الحل الوحيد لاستمرار تشغيل برنامج الفلاش بلاير للذين مازالوا يعتمدون عليه، هو تثبيت أحد الإصدارات القديمة من المشغل، والذي من المحتمل أن يأتي مع مخاطر أمنية، أو استخدام مشغل خارجي والذي قد يعرض بياناتك للخطر.