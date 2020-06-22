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تكنولوجيا

أدوبى توقف برنامج Flash Player وتطالب المستخدمين بالتخلى عنه منعا للاختراق.. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:02 ص
أدوبى توقف برنامج
أدوبى توقف برنامج Flash Player وتطالب المستخدمين بالتخلى عنه
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ندى على
قررت شركة أدوبى Adobe  إيقاف العمل ببرنامج مشغل الوسائط المتعددة Adobe Flash Player بحلول نهاية العام الحالى 2020، والاتجاه لتقنية الإنترنت الأحدث HTML5 لتشغيل الوسائط. 

وبحسب موقع The Daily Dot فإن شركة أدوبى طالبت المستخدمين بإيقاف تشغيل برنامج  Adobe Flash Player على أجهزتهم لأنها ستقوم بإنهاء الدعم له بشكل نهائى ولن تدعم أى نسخ جديدة منه بداية من العام القادم. 


وسيكون على المستخدمين لمشغل الوسائط المتعددة Adobe Flash Player على فيسبوك أو جوجل كروم أو مايكروسوفت بإيقاف تشغيله، لتشكيله خطرا في المستقبل بسبب وقف الدعم له مما سيجعل الأجهزة عرضة للاختراقات بعد وقف هذا الدعم. 

وفقا لشركة أدوبى فإنه مع تطور الويب ، اعتمد المجتمع التقنى لغة  HTML5 وهي اللغة الافتراضية للمواقع على Google، حيث تتيح الآن لغات الإنترنت وواجهات برمجة التطبيقات API والقواعد القياسية للمطورين إنشاء محتوى وسائط متعددة دون الحاجة إلى مكون إضافي.

وكان استخدام برنامج  Adobe Flash Player  في السنوات الأخيرة قد مكن الهاكرز من اختراق و الوصول إلى البيانات الشخصية لأن المستخدمين قاموا بتنزيل البرنامج على أجهزتهم، حيث كشف عدد كبير من الباحثين الأمنيين طرق عديدة يمكن للمتسللين من خلالها الحصول على معلومات المستخدمين من خلال برنامج  Flash.

وبرنامج Adobe Flash Player  هو برنامج للوسائط المتعددة لإنشاء الرسوم المتحركة والفيديو والألعاب والتطبيقات، يسمح للمطورين بعرض النص والرسومات أثناء تدفق الصوت والفيديو، وذلك عبر نوافذ خارجية. 

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