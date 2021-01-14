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أخبار العالم

الهند تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا السبت المقبل

الخميس 14/يناير/2021 - 09:57 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 تبدأ السلطات الصحية في الهند، السبت المقبل، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 3 آلاف منطقة، وبحلول نهاية شهر يناير الجاري سيرتفع عدد المناطق التي يتلقى سكانها التطعيم إلى 5 آلاف مكان.
وقال مسؤول حكومي - وفقا لصحيفة (تايمز أوف أنديا) الهندية اليوم الخميس - : "سوف نبدأ بـ 3000 موقع ونتوسع إلى 5000 خلال الأسبوعين المقبلين، هدفنا هو زيادة هذا العدد إلى 12000 موقع أو أكثر بحلول شهر مارس المقبل، مع استقرار البرنامج وزيادة الإمدادات".
وأضاف "هذه عملية ديناميكية، وهدفنا في هذه المرحلة يتمثل في ضمان أن كل شيء يسير بسلاسة واكتساب ثقة الناس".
وأفادت مصادر رسمية بأنه في اليوم الأول من التطعيم، سيحصل حوالي 100 شخص في المتوسط على اللقاح، وبالرغم من ذلك فمن المحتمل أن يختلف العدد باختلاف الولايات اعتمادًا على تسجيل العاملين في مجال الرعاية الصحية والوقت المستغرق لإعطاء الجرعات.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه لتجنب الالتباس، ستتوفر علامة تجارية واحدة فقط في كل موقع محدد - لقاح "أكسفورد" كوفيشيلد أو كوفاكسين المحلي.. مضيفا: "هذا يضمن أن يتلقى الشخص التطعيم بنفس الاسم التجاري عند عودتهم للجرعة الثانية، وهو أمر مهم للغاية، كما أنه يساعد على تجنب أي حالة خلاف من خلال عدم إتاحة حرية اختيار إحدى العلامتين التجاريتين المعتمدتين"
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