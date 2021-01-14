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أخبار البلد

للمسافرين إلى قطر.. مواعيد رحلات الطيران من القاهرة إلى الدوحة بتخفيض 20%

الخميس 14/يناير/2021 - 10:15 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران، اليوم الخميس، بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 18 يناير 2021، وذلك في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر.

حيث من المقرر أن تٌسير مصر للطيران رحلاتها اليومية رقم MS935 / MS936 بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة. 

بالإضافة إلى ذلك، قررت مصر للطيران طرح تخفيض بنسبة 20 % على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير والسفر حتى 10 فبراير 2021 في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.

هذا ومن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة والعودة إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة ووصول القاهرة 16:50 بتوقيت القاهرة.


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