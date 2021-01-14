فيديو تيك توك وراء غرق طالبين بنهر النيل في القليوبية

كشفت تحريات مباحث القليوبية فى واقعة غرق طالبين بنهر النيل بكفر شكر، أنهما كانا يصوران فيديو تيك توك على أحد المراكب ويقومان بعرضه على أحد البرامج مع أصدقائهما.









كما كشفت التحريات أن المركب الذى كانا يصوران فيها كانت متهالكة ومتروكة منذ سنوات، وسبق أنها تسببت فى غرق شباب آخرين.







وكانت أجهزة الإنقاذ النهري بالقليوبية تمكنت من انتشال جثتي طالبين من مياه نهر النيل بكفر شكر وتم نقل الجثث إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتولت النيابة التحقيق.





تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بغرق طالبين بالمرحلة الثانوية داخل مياه نهر النيل أمام ديوان مجلس مدينة كفر شكر قفزا من أعلى مركبة متهالكة غير صالحة للاستهلاك ومتروكة منذ سنوات .





وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية بالقليوبية إلى موقع غرق الطلاب وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري ببنها والذين حضروا على الفور وتم انتشال الجثث.





وتبين أن الأول يدعى " السعيد. ش. ا " 17 سنة طالب ثانوي والثاني يدعى " محمد. س. م " 17 سنة طالب ثانوي، مقيمان بقرية كفر الولجا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جانبه أمرت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية بحبس المتهم بقتل ابنته بسبب هروبها من المنزل 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





واعترف المتهم بارتكابه الواقعة قائلا: "لم أتمالك نفسى عندما عرفت بواقعة هروبها من زوجها".





وأضاف المتهم: "غسلت عاري بإيدي بعد أن ترددت أنباء عن وجود عشيق لها في قرية مجاورة، وعندما عثرت عليها لم أتمالك نفسي مما فعلته، فقررت التخلص منها بعد أن سببت لي ولزوجها الفضيحة".





وكانت مباحث القليوبية تمكنت من كشف غموض جثة سيدة عثر عليها في الطريق بين قريتي عرب جلال وصنافير بمركز قليوب.