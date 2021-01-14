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رياضة

أشرف توفيق: أنا مشجع للأهلي.. وهدفنا الفوز بكل البطولات

الخميس 14/يناير/2021 - 01:27 م
أشرف توفيق
أشرف توفيق
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عبدالحكيم ابو علم
أكد أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إنه يفخر ويعتز بكونه مشجعا للنادي منذ الطفولة، قبل أن يلعب له ويتولى مهام تدريب الفريق، وإنه تربى داخل جدران الأهلي وتشبع بمبادئه وشخصيته التي تعتبر عنوانا للبطولات.

وأوضح أن القتال من أجل الفوز بالمباريات جزء أصيل من عمل الفريق الذي يسعى إلى حصد البطولات، وأن الفوز بكل الألقاب هو الهدف الطبيعي الذي يعمل الجهاز الفني واللاعبون؛ من أجل تحقيقه ليكونوا على قدر ثقة مسؤولي النادي وعند حسن ظن الجماهير.

وأشار توفيق إلى أن الفريق لديه تحديات عديدة في الفترة المقبلة، وتزيد صعوبة هذه التحديات بظروف الإصابات وفيروس كورونا، وإنه تعاهد مع اللاعبين على بذل أقصى ما يمكن لتجاوز هذه الصعاب وتحقيق موسم تاريخي.

وأضاف: الفترة القادمة صعبة، ومواجهة الاتحاد السكندري في السوبر سوف تكون مختلفة عن نهائي دوري المرتبط، خاصة بعد أن دعم صفوفه بعودة محترفه الأمريكي السابق، ولكن ثقتي كبيرة في لاعبي الفريق.

وأكد المدير الفني لرجال السلة أن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قدم كل الدعم المعنوي والمادي للفريق وقام بتعاقدات قوية، وأن إدارة النشاط الرياضي بذلت الكثير لتوفير الأجواء المناسبة، متمنيا أن يكون التوفيق حليفا للفريق في الفوز بكل البطولات المقبلة.
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