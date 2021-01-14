آيات الجارحي تكتب: العلاقات السامة

ما هي العلاقات السامة ؟
- هي الدخول في علاقة مع شخص يجعلك في حاله من عدم التوازن و يعمل علي أدخال الطرف الأخر من العلاقة في منحنيات في خططه المستقبلية ، كما يعمل علي إثارة غضب الطرف الأخر دون سبب واضح .
ما الذي يسببه هذا النوع من العلاقات ؟
- يترك شعور بدونية الفرد تجاه نفسه ، شعوره بالأحباط و الأكتئاب و فقدان الثقه بالنفس و القلق و التوتر .
ما هي العلامات الداله علي وجود الشخص في علاقة سامة ؟
- توقف العلاقة عن جلب الفرح .
- تجعل الشخص دائمًا يشعُر بالحزن و القلق .
- تجعل من الشخص ينظُر للعلاقات الأخري و البحث عن السعاده في تلك العلاقات .
- التحول السلبي في الصحه النفسية و العقلية و الشخصية للفرد .
- عدم قدرة الشخص علي التحدث عن ما يدور بداخله مع الطرف الأخر و التعبير عن مخاوفة .
ما هي طرق التعامل مع العلاقات السامة ؟
- مصارحة الفرد لطرف العلاقة الأخر عن ما يدور بداخله و مدي إحتياجه و طرق المعاملة المناسبة له .
- و من الممكن إتباع أسلوب القسوة حين يسئ لك الشخص بشكل قوي و يجب إتباع عنصر الحسم أيضًا .
- علي الفرد أن يتحكم في ردود فعله لأن العلاقات السامه قد تصبح ديناميكة بين شخصين .
• التعامل مع العلاقات السامة ليس بسهل لكنه يعتمد في الأخير علي القدرة علي اتخاذ القرار ومدى قدرة الفرد على إصلاح العلاقة أو الاستهانه بها .
السعاده خليها عاده
إبحثوا عن النور الذي بداخلكم مهما كان المحيط مظلم
أنتم قد أي تحدي