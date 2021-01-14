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ساحة رأي

آيات الجارحي تكتب: العلاقات السامة

الخميس 14/يناير/2021 - 02:48 م
صدى البلد
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 ما هي العلاقات السامة ؟
- هي الدخول في علاقة مع شخص يجعلك في حاله من عدم التوازن و يعمل علي أدخال الطرف الأخر من العلاقة في منحنيات في خططه المستقبلية ، كما يعمل علي إثارة غضب الطرف الأخر دون سبب واضح .
ما الذي يسببه هذا النوع من العلاقات ؟
- يترك شعور بدونية الفرد تجاه نفسه ، شعوره بالأحباط و الأكتئاب و فقدان الثقه بالنفس و القلق و التوتر .
ما هي العلامات الداله علي وجود الشخص في علاقة سامة ؟ 
- توقف العلاقة عن جلب الفرح .
- تجعل الشخص  دائمًا يشعُر بالحزن و القلق .
- تجعل من الشخص ينظُر للعلاقات الأخري و البحث عن السعاده في تلك العلاقات . 
- التحول السلبي في الصحه النفسية و العقلية و الشخصية للفرد .
- عدم قدرة الشخص علي التحدث عن ما يدور بداخله مع الطرف الأخر و التعبير عن مخاوفة . 

ما هي طرق التعامل مع العلاقات السامة ؟ 
- مصارحة الفرد لطرف العلاقة الأخر عن ما يدور بداخله و مدي إحتياجه و طرق المعاملة المناسبة له .
- و من الممكن إتباع أسلوب القسوة حين يسئ لك الشخص بشكل قوي و يجب إتباع عنصر الحسم أيضًا .
- علي الفرد أن يتحكم في ردود فعله لأن العلاقات السامه قد تصبح ديناميكة بين شخصين . 
التعامل مع العلاقات السامة ليس بسهل لكنه يعتمد في الأخير علي القدرة علي اتخاذ القرار ومدى قدرة الفرد على إصلاح العلاقة أو الاستهانه بها .
السعاده خليها عاده 
إبحثوا عن النور الذي بداخلكم مهما كان المحيط مظلم 
أنتم قد أي تحدي
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