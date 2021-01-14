آيات الجارحي تكتب: العلاقات السامة

ما هي العلاقات السامة ؟

- هي الدخول في علاقة مع شخص يجعلك في حاله من عدم التوازن و يعمل علي أدخال الطرف الأخر من العلاقة في منحنيات في خططه المستقبلية ، كما يعمل علي إثارة غضب الطرف الأخر دون سبب واضح .

ما الذي يسببه هذا النوع من العلاقات ؟

- يترك شعور بدونية الفرد تجاه نفسه ، شعوره بالأحباط و الأكتئاب و فقدان الثقه بالنفس و القلق و التوتر .

ما هي العلامات الداله علي وجود الشخص في علاقة سامة ؟

- توقف العلاقة عن جلب الفرح .

- تجعل الشخص دائمًا يشعُر بالحزن و القلق .

- تجعل من الشخص ينظُر للعلاقات الأخري و البحث عن السعاده في تلك العلاقات .

- التحول السلبي في الصحه النفسية و العقلية و الشخصية للفرد .

- عدم قدرة الشخص علي التحدث عن ما يدور بداخله مع الطرف الأخر و التعبير عن مخاوفة .





ما هي طرق التعامل مع العلاقات السامة ؟

- مصارحة الفرد لطرف العلاقة الأخر عن ما يدور بداخله و مدي إحتياجه و طرق المعاملة المناسبة له .

- و من الممكن إتباع أسلوب القسوة حين يسئ لك الشخص بشكل قوي و يجب إتباع عنصر الحسم أيضًا .

- علي الفرد أن يتحكم في ردود فعله لأن العلاقات السامه قد تصبح ديناميكة بين شخصين .

• التعامل مع العلاقات السامة ليس بسهل لكنه يعتمد في الأخير علي القدرة علي اتخاذ القرار ومدى قدرة الفرد على إصلاح العلاقة أو الاستهانه بها .

السعاده خليها عاده

إبحثوا عن النور الذي بداخلكم مهما كان المحيط مظلم