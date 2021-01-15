سعر ومواصفات هاتف ألكاتيل المميز (alcatel 3L (2021.. صور

كشفت شركة الكاتيل، رسميا عن هاتف ذكي جديد ضمن فئة الهواتف المتوسطة الفئة تحت اسم (alcatel 3L (2021، وهو لا يجلب الكثير من الإمكانيات الحديثة ولكنه ينافس الهواتف الذكية الأخرى في نفس الفئة السعرية.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، يأتي هاتف (alcatel 3L (2021، بشاشة بقياس 6.52 بوصة، من نوع IPS LCD وبدقة عرض 1600 × 720 بيكسل، بها نوتش على شكل ثقب قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.





ويتم تشغيل هاتف (alcatel 3L (2021، بواسطة إصدار قديم من معالج ثماني النواة من نوع Helio P22، بتكنولوجيا 12 نانومتر، إلى جانب معالج رسوميات PowerVR GE8320، مما يجعل الهاتف غير مثالي لألعاب الفيديو الحديثة التي تحتاج إلى معالج قوى.





وجاء هاتف (alcatel 3L (2021، مع كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي يدقة 48 ميجابيسكل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق.





ويحتوي هاتف (alcatel 3L (2021، بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات، ويمتاز الهاتف بأنه يعمل بواسطة نظام التشغيل أندرويد 11.





ويتوفر هاتف (alcatel 3L (2021، في لونين فقط هم الأزرق والأسود، مقابل سعر 150 يورو (أي ما يعادل 2,851 جنيها مصريا) لنسخة 4 + 64 جيجابايت.