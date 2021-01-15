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تكنولوجيا

بسعر منافس.. أيسر تعلن عن حاسبها المحمول للألعاب Nitro 5

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:00 ص
حاسب Nitro 5
حاسب Nitro 5
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة أيسر Acer، من خلال فعاليات معرض CES 2021، عن نسخة جديدة من حاسبها المحمول المخصص للألعاب Nitro 5، والذي حصل على ترقيات كبيرة في أقسام الرسومات والمعالجة والعرض، إلى جانب لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية حمراء. 

وبحسب ما ذكره موقع "techradar" المتخصص في مجال التقنية، كشفت شركة أيسر عن نموذجين من حاسب Nitro 5، الأول بقياس  15.6 بوصة والثاني بقياس 17 بوصة.


ويتم تشغيل نسخة كمبيوتر الألعاب الجديدة من آيسر بأحدث معالجات الجيل الحادي عشر من سلسلة Core H35 من إنتل مع وحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3080 من إنفيديا.

وتدعم حاسبات الألعاب الجديدة Nitro 5 مع معالجات سلسلة Ryzen 5000 من شركة AMD ، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3080 من إنفيديا أيضًا.

ويأتي حاسب Nitro 5 المحمول، بشاشة بدقة 1440 بكسل، وبمعدل تحديث 165 هرتزا في الثانية أو شاشة بدقة 1080 بكسل بمعدل تحديث 360 هرتزا في الثانية، كما يدعم النموذج الذي يعمل بمعالج إنتل من الجيل منفذThunderbolt 4.

وسيتوفر حاسب أيسر المحمول Nitro 5، اعتبارا من شهر فبراير المقبل، بسعر 750 دولار (أي ما يعادل 11,744 جنيها مصريا)، ويأتي هذا النموذج بشاشة من نوع IPS وبقياس 15.6 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز، ومعالج AMD Ryzen 5 5600H، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين SSD بسعة 256 جيجابايت.

ويمكن الحصول على النموذج الذي يأتي بشاشة بقياس 17 بوصة مع باقي المواصفات نفسها، بسعر 850 دولار (أي ما يعادل 13310 جنيها مصريا).
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