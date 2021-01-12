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تكنولوجيا

تعرف على معروضات سوني في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:48 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
تعرض شركة سوني (Sony) أحدث مبادراتها القائمة على موضوع "إعادة رسم ملامح مستقبلنا باستخدام تقنيات الغد" في معرض رقميات CES 2021 والذى يقام خلال الفترة  من 11 حتى 14 يناير الجاري. 

 

تطلق سوني تقنية "3R Technology" الخاصة بها - الواقعية، والآنية، والعمل عن بعد - لإلهام برنامجKando (emotion)  من خلال قوة الترفيه، وتوفر كذلك ضمانًا يدعم هذه التجارب. ويتمحور حضور سوني في CES 2021 حول 12 موضوعًا يوضح كيفية مساهمة تقنيات 3R هذه في أحدث التطورات في مجالات مثل الأدوات والحلول المصممة لتمكين إنشاء المحتوى؛ تجارب ترفيهية غامرة؛ التكنولوجيا من أجل مستقبل أفضل.


 

وفي محتوى خاص لنسخة هذا العام من المعرض، ظهر كينشيرو يوشيدا، رئيس مجلس الإدارة في شركة سوني ورئيسها ومديرها التنفيذي، في أول هذه الفيديوهات وقدم معروضات سوني التي تتضمن PlayStation®5، و VISION-S و Airpeak، مشددًا على أنه "مع سوني، "لا حدود للإبداع". وتبِعه بيل باجيلار، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التقني التنفيذي لسوني بيكتشرز إنترتينمنت ("SPE")، والذي قدم أحدث التحسينات في تقنية الإنتاج الافتراضي والتقاط الصور الحجمية، فضلًا عن مبادرات التعاون مع BRAVIA XR.



تلا ذلك، جيم رايان، الرئيس والمدير التنفيذي في سوني إنترأكتيف إنترتينمنت ("SIE")، الذي سلط الضوء على تطور مجتمع PlayStation® ، مشيرًا إلى أن "مجتمعنا مرتبط بشبكة لم يسبق له مثيل وهو أكثر تنوعًا مما كان عليه في أي وقت مضى.



دينيس كوكر، رئيس قسم الأعمال الرقمية العالمية والمبيعات الأمريكية، في شركة Sony Music Entertainment ("SMEI") قدم العديد من أشكال التعاون الفريد الجاري الذي يشمل الفنانين والتكنولوجيا الجديدة. 



وعقب إطلاقها في معرض CES 2021، ستواصل منصة Sony Square توفير معلومات الفعاليات الرقمية المتعلقة بالمنتجات، والمحتوى، والتقنيات من مختلف أقسام مجموعة سوني.

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