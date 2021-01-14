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سيارات

أبرزها قلة عزم السيارة.. 3 أعطال يسببها تلف فلتر البنزين

الخميس 14/يناير/2021 - 09:00 م
فلتر البنزين
فلتر البنزين
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أماني نوار
يعد فلتر البنزين من الأجزاء الهامة في السيارة، والذي لا يهتم به الكثير من قائدي السيارات، ولكن في حال تعرضه لأي عطل فإنه يعيق عمل السيارة بل أحيانا يتسبب في عدم تشغيل السيارة مرة أخرى وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد "أبرز الأعطال التي يتسبب بها فلتر السيارة.

 في أغلب الأحيان قد يسبب فلتر البنزين أعطالا للسيارة في الصباح، ويصعب تشغيل السيارة، وهذا يدل على مشكلة في نظام الوقود الخاص بالسيارة، ويعتبر هو أكثر الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الأعراض تلف فلتر البنزين، وهو يمنع مرور الوقود اللازم لبدأ تشغيل المحرك، ويتأخر في التشغيل.


أما العطل الثاني فهو ضعف أداء وتسارع السيارة، ويبدأ بعد انسداد فلتر البنزين، ويؤدي إلى إعاقة مرور الوقود الكافي واللازم لعمل المحرك بشكل طبيعي وبالتالي يؤثر على أداء السيارة، وتسارعها على الطريق، وبالتالي ستجد أن عزم السيارة قل بمجرد الضغط على دواسة الوقود.

والعطل الثالث فهو توقف السيارة بشكل مفاجئ على الطريق، وعند إعادة تشغيلها تعمل، ولكن مع تكرار هذا الوضع لأكثر من مرة في نفس الأسبوع فهذا يدل على عطل في نظام الوقود الخاص بالسيارة.  
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