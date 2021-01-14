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ديني

وزير الأوقاف يصل مطار أسوان ويلقي خطبة الجمعة من المسجد الجامع ..غدا

الخميس 14/يناير/2021 - 07:55 م
محافظ اسوان يستقبل
محافظ اسوان يستقبل وزيرا الاوقاف والأثار في المطار
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عبد الرحمن محمد
وصل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف منذ قليل الى محافظة أسوان يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار وكان في استقبالهما اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في مطار المحافظة .

ويلقي وزير الأوقاف غدا خطبة الجمعة من المسجد الجامع بأسوان بعنوان " فريضة الزكاة وأثرها على التوازن المجتمعي " بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وأكد الوزير في تصريح لـ " صدى البلد " سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان لتدريب أئمة الأقصر وأسوان وقنا . 

وكانت  وزارة الأوقاف أعلنت ، أن موضوع خطبة الجمعة غدا، والتي ستكون بعنوان "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي".

ووجهت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

للاطلاع علي نص الخطبة اضغط هنا

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة  لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و29 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 45 مسجدًا الجمعة غدا  15/1/2021م بإذن الله تعالى.

وذكرت الوزارة في بيان، انه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (738) مسجدًا حتى تاريخه،
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