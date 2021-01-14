وزير الأوقاف يصل مطار أسوان ويلقي خطبة الجمعة من المسجد الجامع ..غدا

وصل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف منذ قليل الى محافظة أسوان يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار وكان في استقبالهما اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في مطار المحافظة .
وذكرت الوزارة في بيان، انه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (738) مسجدًا حتى تاريخه،
ويلقي وزير الأوقاف غدا خطبة الجمعة من المسجد الجامع بأسوان بعنوان " فريضة الزكاة وأثرها على التوازن المجتمعي " بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .
وأكد الوزير في تصريح لـ " صدى البلد " سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان لتدريب أئمة الأقصر وأسوان وقنا .
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت ، أن موضوع خطبة الجمعة غدا، والتي ستكون بعنوان "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي".
وذكرت الوزارة في بيان، انه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (738) مسجدًا حتى تاريخه،