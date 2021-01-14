ضابط بالمظلات يشرح طرق تدريب الجنود على القفز من الطائرة.. فيديو

كشف العقيد غريب مصطفى ضابط بقوات المظلات في القوات المسلحة، تفاصيل ما يقوم به رجال القوات المسلحة داخل سلاح المظلات و طريقة خروجه من الطائرة قبل القفز.





وقال إن جناح القفز الأساسي، هو الذي يجري فيه تأهيل الضباط وضباط صف وجنود المظلات، ويجري علاج مشكلات القفز التي قد يواجهها القافز، مثل القفز في منطقة شجرية، أو أسلاك شائكة، وكل إجراء يتم في الجناح، يحاول تعليمهم علاج هذه المشكلة، مثل إمكانية فتح المظلة الاحتياطية.





وأضاف خلال لقاء ببرنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق، أنه بالنسبة إلى هانجر القفز الأساسي، مقسم إلى ثلاث مراحل، وهي عبارة عن أجهزة لمحاكاة القفز، منها جهاز مرحلة الخروج، وجهاز الأبواب الهيكلية، وهو جهاز محاكي للطائرة، والخروج منها، ليتدرب القافز على الخروج من الطائرات.





ولفت إلى أن هناك جهاز آخر لمرحلة الهبوط، ويوضح وضع القافز والمشكلات التي قد يتعرض لها في الجو، وكيفية التعامل معها، وتحديد اتجاه المظلة، وإمكانية فتح المظلة الاحتياطي، وتدريبه على وضعية جسم معينة، حتى يصل إلى الأرض وهناك جهاز آخر وهو جهاز فك الليات أو التخلص من الليات، حيث يتعرض القافز إلى بعض المشاكل أثناء الهبوط التي تواجهه عندما يفك الحبال والأحزمة التي هبط بها.



