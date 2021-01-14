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سيارات

هوندا سيفيك 2021 قريبا في السوق المصري.. اعرف الأسعار

الخميس 14/يناير/2021 - 10:01 م
هوندا سيفيك 2021
هوندا سيفيك 2021
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أماني نوار
كشفت بعض التقارير أن هوندا مصر عن طرح طرازات سيفيك 2021 في مصر، وذلك خلال هذه الفترة، مؤكدة أن موديل 2021 لا يختلف كثيرا عن موديلات سيفيك 2020، والتي كانت متوفرة سواء في المحرك أو التجهيزات الداخلية.

ومن المفترض أن تطرح السيارة إلى الأسواق تقريبا وبنفس سعر موديلات 2021 ، بدون ان تغيير ، حيث قدمت الشركة هوندا سيفيك في مصر بفئة واحدة فقط ويبلغ سعرها 459 ألف جنيه .

وتأتي السيارة بنفس المحرك وهو 4 إسطوانات 2000 سي سي بدون تيربو بقوة 160 حصان ، 187 نيوتن متر ، وعزم دوران ، وتتوفر في إصدارات  هوندا سيفيك EX2021، ولكن بمحرك 4 إسطوانات 1500 سي سي تيربو بقوة 176 حصان و219 نيوتن.متر من عزم الدوران .

كما تعتمد السيارة على منظومة  الجر الامامي ، كما أنها تتساعر من وضع السكون حتى 100كم / ساعة في غضون 11.6 ثانية .


ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، بالإضافة إلى عدد 2 وسائد هوائية أمامية و6 وسائد هوائية جانبية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS.
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