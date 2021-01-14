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رياضة

مونديال اليد.. سويسرا تتفوق على النمسا في أول لقاءاتهما 28 - 25

الخميس 14/يناير/2021 - 08:59 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حقق المنتخب السويسري الفوز على نظيره النمساوي بنتيجة 28- 25  فى المجموعة الخامسة للمباراة التي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لليد بـ 6 أكتوبر في إطار منافسات المجموعة الخامسة والتي تضم كلا من النرويج – النمسا – فرنسا – سويسرا لبطولة كأس العالم لكرة اليد رجال في نسختها الـ32 والتي تقام على أرض مصر في الفترة من 13 يناير الحالي حتى 31 من نفس الشهر.

وجاءت نتيجة الشوط الأول مرضية لكلا الطرفين ، حيث تعادل المنتخب النمساوي مع نظيره السويسري بنتيجة 13 -13 .

وفي الشوط الثاني تميز بالندية من كلا المنتخبين إلا أن المنتخب كانت له الكلمة وتفوق المنتخب السويسري  بنتيجة 28 – 25 .

ووصل المنتخب السويسري وعددهم 28 راكبا على الطائرة المصرية القادمة من زيورخ، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول البعثة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة .

وتم عمل فحص طبي، وإجراء المسحة الطبية بإشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وذلك فور نزول المنتخب من الطائرة، وتم خروجه من المطار داخل الأتوبيسات المعقمة وفقا للإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة بمطار القاهرة .

وتوجه منتخب سويسرا فور خروجه من المطار إلى صالة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بالسادس من أكتوبر .
وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة .
 
ومع مشاركة 32 منتخبًا في بطولة العالم لكرة اليد 2021، تغير نظام البطولة سواء في المنافسات على اللقب، أو على كأس الرئيس، بطولة الترضية للمنتخبات التي تودع الدور الأول من البطولة، لكنها تستمر في المنافسات لتحديد المراكز من 25 وحتى 32.
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