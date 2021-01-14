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منوعات

فنان شهير وراء دعاء رجل الأتوبيس "ربنا ياخدكم بالراحة"

الخميس 14/يناير/2021 - 10:18 م
رجل الأتوبيس، عبد
رجل الأتوبيس، عبد العظيم أبو يوسف
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يارا زكريا .. تصوير: ندا حمدي
ربنا يموتكم بالسلامة وياخدكم بالراحة، دعاء اشتهر به رجل الأتوبيس، عبد العظيم، أبو يوسف، حيث أضحك به الملايين من المصريين وغيرهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح «رجل الأتوبيس» في فيديو لموقع «صدى البلد» سر هذه الجملة الشهيرة، حيث إن لها قصة وموقفًا، ففي احدى المرات وجد الناس المحيطة به في جو من الكآبة والحزن، فقال لهم: «معايه يا اخوانا، شريط للفنان عبد الباسط حمودة، وأي وقت تحسوا بحزن حد يشغله بالليل، ومش هيطلع عليكوا نهار تاني، ربنا يموتكم بالسلامة وياخدكم بالراحة».


ولفت رجل الأتوبيس، الذي اعتاد بيع "السبح" الملونة في الشوارع منذ شبابه حتي وصوله إلى العقد الخامس من عمره، إلى سبب شهرته قائلًا:« لاقيت مرة واحدة بتصور فيا، ومش بتطلع عينها من عليا، بس دي معجبة بيا، وكل يوم تقابلني تقولي بشوف صورتك على يوتيوب، اتاريها نشرتني بدون مشابك».



وسرد رجل الأتوبيس عبد العظيم، عددًا من النكات، قائلًا: «روحت اتبرع بالدم قالولي دمك خفيف مش هينفع تتبرع»، « أجرت خيمة علشان أبات فيها انا وصاحبي، فقالي: شايف السماء، فقلتله: وأنا النجوم، فعلق: الخيمة اتسرقت ..».


وأشار رجل الأتوبيس عبد العظيم ضاحكًا إلى أنه في بداية زواجه كان يبحث عن تاريخ انتهاء العقد، فوجده عقدا مفتوحا، فتسبب له الأمر في اكتئاب، وانهيار عصبي،  وانقطاع في الأحبال الصوتية، وانكسار في القصبة الهوائية، وهبوط في ضغط الدم، والتهاب في المفاصل.

واختتم ضاحكًا أن الإمام في المسجد قال للمصلين في احدى المرات: «كل اللي مراته تعباه يقوم يقف، فقام كل اللي في الجامع إلا أنا، قالي: يعني انت اللي مراتك مريحاك، فرديت: الله يخربتها كسرالي وسطي».
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