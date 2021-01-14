فنان شهير وراء دعاء رجل الأتوبيس "ربنا ياخدكم بالراحة"

ربنا يموتكم بالسلامة وياخدكم بالراحة، دعاء اشتهر به رجل الأتوبيس ، عبد العظيم، أبو يوسف، حيث أضحك به الملايين من المصريين وغيرهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضح «رجل الأتوبيس» في فيديو لموقع «صدى البلد» سر هذه الجملة الشهيرة، حيث إن لها قصة وموقفًا، ففي احدى المرات وجد الناس المحيطة به في جو من الكآبة والحزن، فقال لهم: «معايه يا اخوانا، شريط للفنان عبد الباسط حمودة، وأي وقت تحسوا بحزن حد يشغله بالليل، ومش هيطلع عليكوا نهار تاني، ربنا يموتكم بالسلامة وياخدكم بالراحة».









ولفت رجل الأتوبيس ، الذي اعتاد بيع "السبح" الملونة في الشوارع منذ شبابه حتي وصوله إلى العقد الخامس من عمره، إلى سبب شهرته قائلًا:« لاقيت مرة واحدة بتصور فيا، ومش بتطلع عينها من عليا، بس دي معجبة بيا، وكل يوم تقابلني تقولي بشوف صورتك على يوتيوب، اتاريها نشرتني بدون مشابك».













روحت اتبرع بالدم قالولي دمك خفيف مش هينفع تتبرع»، « أجرت خيمة علشان أبات فيها انا وصاحبي، فقالي: شايف السماء، فقلتله: وأنا النجوم، فعلق: الخيمة اتسرقت ..». وسرد رجل الأتوبيس عبد العظيم، عددًا من النكات، قائلًا: «أجرت خيمة علشان أبات فيها انا وصاحبي، فقالي: شايف السماء، فقلتله: وأنا النجوم، فعلق: الخيمة اتسرقت ..».







