التغيرات المناخية: ارتفاع نسبة الرطوبة يؤثر على الثمار والمحاصيل

حذر الدكتور محمد علي فهيم مدير مركز التغيرات المناخية بمعهد البحوث الزراعية، من تقلبات حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بشكل غير متوقع، وتأثيراته الضارة على المحاصيل الزراعية.





وأضاف فهيم خلال لقائه مع الإعلامي محمد غانم عبر برنامج " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها بشكل غير متوقع يحدث ما يسمى بالتذبذب الحرارى وهو يؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية، لافتا إلى ضرورة الأخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير الاحتياجات الحرارية للحاصلات الزراعية .





وأوضح فهيم، انه على المزارعين تطبيق منظمات النمو لتوفير احتياجات النباتات الحرارية والتى تشتمل على عناصر الفسفور والأحماض الأمينية والطحالب ، لافتا إلى ان ارتفاع نسبة الرطوبة يؤثر سلبا على نسبة امتصاص الثمار والمحاصيل .



