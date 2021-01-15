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توك شو

رانيا يوسف: مش هتجوز تاني.. ولو حبيت هكمل بدون زواج.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:34 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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هاني حسين
حلت الفنانة رانيا يوسف والكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق، ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، والفنان محمد ثروت ضيوفا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

 وكشفت الفنانة رانيا يوسف كواليس  حياتها الشخصية، قائلة:" في حال عدم وجود تصوير بخرج مع صحابي أو أجلس  في المنزل واشاهد أفلام كثيرة وأحب مشاهدة الافلام الاجتماعية".

وقالت:"  لم أحقق نجاحات في زيجاتي السابقة  والزواج فكرة ليست ناجحة إلا في حالة تقبل شخصين لعيوبهم قبل المميزات".

 وأضافت رانيا يوسف:"  وانصح الشباب بعدم الزواج قبل سن الـ 30 لانه بعد الـ 30 الفرد يكون ناضج ويكون على علم بقدرته على تحمل المسؤولية ".

وتابعت :"  انا مش هتجوز تاني أبدا  ولو حبيت هكمل  قصة الحب بدون زواج،  الزواج بالنسبة لي كان حياة اسرية وأبناء وانا عندي بنتين خلاص، وانا مش محتاجة ابوظ أي قصة حب بالزواج مرة أخرى وضغط الزواج يفسد أي قصة حب".
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