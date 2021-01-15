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فن

بالأبيض والأسود ... ليلى أحمد زاهر تتألق بإطلالة جديدة.. شاهد

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:42 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : القمر اللي مالوش زي - مشاء الله - ربنا يحفظك 

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. 

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.
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