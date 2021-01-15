بالأبيض والأسود ... ليلى أحمد زاهر تتألق بإطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : ا لقمر اللي مالوش زي - مشاء الله - ربنا يحفظك

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.



