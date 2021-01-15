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محمد جاد: الدولة تستهدف التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من كورونا والعائدة من الخارج

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:30 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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إسراء صبري
علق الإعلامي محمد جاد، على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة كورونا وكذلك العمالة العائدة من الخارج.

وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي شهد توقيع البروتوكول أمس، منوها إلى أن البروتوكول يأتي فى إطار دعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا، وكذلك العمالة القادمة من الخارج.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف كل الفئات المتضررة خلال أزمة فيروس كورونا،مشيرا إلى قيام كلا من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قاموا بالتوقيع على بروتوكول التعاون. 


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