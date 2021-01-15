ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية بالنصف الأول من العام المالى لـ1.3 مليار دولار

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:36 م
ارتفاع الصادرات الهندسية
ارتفاع الصادرات الهندسية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى 2020/2021 بنسبة 8% حيث بلغت 1.340 مليار بالنصف الأول من السنه المالية الحالية مقابل 1.240مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.

وكشف المجلس في تقرير، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 15% فى شهر ديسمبر 2020  لتبلغ 213.6 مليون دولار مقابل 185.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019.

وأشار المجلس إلى أن من أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها هى مكونات السيارات سجلت ارتفاع 14%، والكابلات شهدت ارتفاع بنسبة 21% والأجهزة المنزلية ارتفاع 20% والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت 3% كما ارتفعت صادرات وسائل النقل 91%.


وكشف المجلس، أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها هي، فى أوروبا "المملكة المتحدة - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان - ايطاليا - سلوفينيا " و اسيا "السعودية - العراق - الكويت - هونج كونج"  ومن أفريقيا " الجزائر - المغرب - السودان - كينيا - تونس - غانا – نيجيريا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء والحراريات لـ 4.518 مليار دولار في 9 أشهر

الصادرات المصرية تتباين في أول 9 أشهر من 2020.. مواد البناء ترتفع بنسبة 34% والملابس تتراجع.. والأغذية تتجاوز أزمة كورونا

المجلس التصديري : تراجع صادرات مصر من الأثاث بنسبة 14٪ خلال 10 أشهر

"الصادرات والواردات": 20.597 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال 10 شهور

4.1 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الكيماوية خلال 10 شهور

بالأرقام.. ننشر حركة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية لتسجل2.277 مليار دولار 2020

ترشيحاتنا

أسهل طريقة لشحن رصيد عداد الكهرباء من خلال المحمول.. اعرف التفاصيل

في حاجة غلط ... خالد بيومي يعلق على وداع ريال مدريد لـ كأس السوبر الإسباني

محافظ الشرقية يتابع أعمال انتشال جثمان ضحية حادث الزوامل ببلبيس

شوبير يعلن تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا

تعود من جديد.. الصحة: ارتفاع أعداد المصابين لفيروس كورونا

بدء إجازة منتصف العام لطلاب الجامعات .. غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس؟.. إليك الفوائد والأضرار

بملابس محتشمة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صحية بشكل مذهل.. فوائد تناول وجبة الإفطار قبل 11 صباحا