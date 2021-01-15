ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية بالنصف الأول من العام المالى لـ1.3 مليار دولار

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى 2020/2021 بنسبة 8% حيث بلغت 1.340 مليار بالنصف الأول من السنه المالية الحالية مقابل 1.240مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.





وكشف المجلس في تقرير، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 15% فى شهر ديسمبر 2020 لتبلغ 213.6 مليون دولار مقابل 185.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019.





وأشار المجلس إلى أن من أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها هى مكونات السيارات سجلت ارتفاع 14%، والكابلات شهدت ارتفاع بنسبة 21% والأجهزة المنزلية ارتفاع 20% والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت 3% كما ارتفعت صادرات وسائل النقل 91%.







